UE, Italia ultima per l’utilizzo dei social: in aumento il traffico di internet su rete fissa

Quando si dice che ormai i social network e l’utilizzo di internet sono diventati il mondo con cui ci rapportiamo di più e nel quale passiamo più tempo, non è assolutamente una frase fatta! Anche se l’abbiamo sentita molte volte, è la dura realtà. Molti sono i pro e i contro che negli anni abbiamo avuto modo di ascoltare che riguardano la rete e la vita online in generale e molte volte ci siamo sentiti dire che internet è nato per unire le persone lontane, ma non sta facendo altro che allontanare quelle già vicine, a causa dell’attaccamento agli smartphone e all’esigenza di rendere pubblico tutto ciò che viviamo senza viverci il momento!

L’Italia è ultima in UE per l’utilizzo dei social

Nonostante l’avvento della tecnologia e l’uso costante dei social, però, l’Italia si classifica inaspettatamente come ultima per quanto riguarda l’utilizzo di questi ultimi.

Secondo le recenti statistiche, solo i giovani sono quelli che fanno un utilizzo frequente dei social e sono iscritti alla maggior parte di esse. La fascia d’età che va dai sessanta ai settant’anni è molto distante dall’uso costante dei social, cosa che invece succede negli altri paesi europei.

Addirittura, in paesi come la Turchia è stato rilevato un uso più frequente da coloro che appartengono a questa classe d’età. Uno dei motivi per cui non tutti fanno parte del mondo virtuale, oltre al fatto che le persone con un’età avanzata hanno difficoltà ad approcciarsi ai social, è stato rilevato che in Italia non funziona in modo eccelso la connessione internet. C’è da dire che però nell’ultimo anno, nonostante non tutti sono fan dei social-media, si è verificato un notevole aumento di traffico su rete fissa.

Aumento di traffico su rete fissa in Italia negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni c’è stato un aumento spropositato dell’utilizzo di internet a casa. Come possiamo ben prevedere, il motivo principale sta nell’avvento dello smart-working, la didattica a distanza e tutto ciò che riguarda le numerose restrizioni a cui abbiamo dovuto adeguarci a causa della pandemia. Oltre che per l’uso lavorativo o scolastico, abbiamo usufruito della linea fissa anche solo per guardare un film o video-chiamare i nostri amici e parenti che non potevamo vedere dal vivo. C’è da dire che, però, anche dopo che molte restrizioni si sono affievolite, l’uso frequente della linea fissa è rimasto comunque molto stabile. Ciò si è verificato perché sempre più persone sono state spinte a cercare soluzioni più convenienti e hanno stipulato contratti che riguardano le offerte internet a casa proposte anche da alcuni operatori online, che oltre ad avere un prezzo più accessibile non obbligano l’attivazione del telefono fisso.

