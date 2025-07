Tenta di rapinare la compagna: arrestato 41enne a Pago del Vallo di Lauro

I poliziotti del Commissariato di P.S. distaccato di Lauro (AV) hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 41enne residente a Nola (AV) per tentata rapina alla sua compagna.

In particolare, nel pomeriggio del 3 luglio u.s., in Pago del Vallo di Lauro (AV), l’uomo, con a carico precedenti per maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di P.S. mentre cercava di impossessarsi con violenza della borsa della sua convivente, una 65enne residente a Cimitile (NA).

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza innanzi al Tribunale di Avellino che ha convalidato l’arresto operato ed applicato, all’indagato, le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Somma Vesuviana (NA) e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, nonchè il dispositivo del braccialetto elettronico.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e le misure cautelari sono state disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario delle misure stesse è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.