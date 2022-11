SPERONE. Incendio al plesso Pulcrano, riapertura non breve. Video e foto

L’incendio che ieri si è sprigionato da un quadro elettrico di una stanza utilizzata dal personale ATA e che ha fatto non pochi danni al plesso che accoglie le classi della Primaria di Sperone, ha reso inutilizzabile l’intero edificio e che adesso necessita di svariati lavori per renderne necessaria la riapertura agli studenti. Lavori di diverse settimane per ripristinare l’impianto elettrico ma soprattutto un lavoro di ritinteggiatura dei locali anneriti dal fumo. Occorre nello stesso tempo trovare una soluzione per far riprendere le lezioni agli alunni, e per questo sono già a lavoro dirigente scolastico e sindaco, la soluzione potrebbe essere la Dad o turni pomeridiani presso le aule delle medie. Sapremo nelle prossime ore quale soluzione sarà adottata.