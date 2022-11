DIAGNOSI AVANZATE DELLE MALATTIE DEL FEGATO, ALL’UOC MEDICINA DEL P.O. DI ARIANO IRPINO IL NUOVO FIBROSCAN

L’ambulatorio di Epatologia ed Ecografia diagnostica dell’UOC Medicina del Presidio Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino si dota di una nuova tecnologia, il Fibroscan expert 630. Si tratta di un sistema di misurazione della “rigidità” del tessuto epatico, ad alta precisione, di ultima generazione e presente solo in due centri in Campania, che consente di monitorare le patologie epatiche in maniera non invasiva e indolore per il paziente.

Il nuovo sistema consente di quantificare in maniera precisa la steatosi del fegato, presente in individui sani o affetti da patologie metaboliche, cardiologiche, diabete; permette, inoltre, di valutare la rigidità della milza, al fine di monitorare l’eventuale insorgenza di varici esofagee nel paziente epatopatico. L‘utilizzo di questa tecnologia trova applicazione anche in altri ambiti come quello ematologico. È possibile accedere alla elastometria epatica o splenica prenotando la prestazione tramite CUP.

“Attraverso la dotazione di apparecchiature di nuova generazione e altamente performanti puntiamo a potenziare i servizi offerti ai cittadini in termini di qualità e sicurezza – afferma il Direttore Generale dell’ASL di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante – questa Direzione sta investendo molto sul personale e nuove tecnologie, mettendo al centro il paziente, con l’obiettivo di offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni delle persone”.

Ufficio stampa ASL Avellino