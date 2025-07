SPERONE. Francesco Mauro si laurea con lode in Strumenti a Percussione al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino

Avellino, luglio 2025 – Un traguardo d’eccellenza per il giovane percussionista Francesco Mauro, che ha conseguito la laurea magistrale in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, con la valutazione di 110 e lode.

La discussione della tesi, accompagnata da una brillante prova performativa, ha coronato un percorso accademico caratterizzato da dedizione, talento e ricerca artistica, con una particolare attenzione alla musica contemporanea e alle possibilità espressive degli strumenti a percussione.

Durante il suo percorso di studi, Mauro si è distinto non solo per le competenze tecniche e interpretative, ma anche per la capacità di portare sul palco una visione musicale personale e coerente, esplorando repertori che vanno dal Novecento storico alla musica d’avanguardia, senza trascurare le contaminazioni con il jazz, il teatro musicale e la world music.

La sua prova finale ha incluso, tra gli altri, un’esecuzione virtuosistica della “Danse macabre” di Camille Saint-Saëns in un arrangiamento per marimba e pianoforte, che ha colpito per la profondità espressiva e il rigore interpretativo.

Con il titolo magistrale in tasca, Francesco Mauro si affaccia ora al mondo professionale con l’intenzione di proseguire la sua attività concertistica e didattica, con uno sguardo sempre aperto all’innovazione musicale e alla collaborazione con altri artisti e compositori.

La sua laurea con lode rappresenta un risultato significativo anche per il Conservatorio “Cimarosa”, sempre più riconosciuto come un centro di eccellenza per la formazione musicale in ambito percussivo.