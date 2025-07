Stagione Concertistica Capranica Prenestina :” Concerto Cameristico il 26 Luglio presso il Tempio della Maddalena “

La Stagione Concertistica voluta da Don Davide Martinelli si impreziosisce di un nuovo tassello presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina. Sabato 26 Luglio alle h 20 avrà luogo il Concerto Cameristico di mandolino e chitarra diretto dal Maestro D’orchestra Internazionale Alfonso Todisco. Il Concerto vedrà esibirsi il Duo Festa della Ragione con Rebecca della Ragione al mandolino, contraddistintasi come una eccellenza Italiana del Conservatorio di Avellino,( vincitrice di numerosi premi tra i quali spicca il “Premio delle Arti” nel 2024, ovvero il Concorso tra tutti i Conservatori Italiani) e il virtuoso Michele Festa alla chitarra,(lo studente più giovane ad aver partecipato al Master of Arts in Music sotto la guida di Lorenzo Micheli), insignito del premio “Chitarra D’oro” come rivelazione dell’anno alla Conferenza Internazionale di Milano. Il Duo verrà accompagnato dalle musiche di Vivaldi, Paganini, Norberto Sprongl Calace e Munier. Verranno eseguiti rispettivamente Concerto in Re Maggiore RV 93(Vivaldi), Sonata Concertata in La Maggiore op 61(Paganini), Duo Mandolino e Chitarra (Norbert Sprengel),Polonese(Calace) e Capriccio Spagnolo (Munier). L’esibizione non intende seguire un filo logico preciso, ma spaziare attraverso diversi periodi storici nel repertorio per mandolino e chitarra in modo da far apprezzare al pubblico la meravigliosa complessità espressiva dei due strumenti. Ancora una volta la splendida cornice architettonica del tempio della Maddalena attribuito al Bramante farà da sfondo ad uno degli eventi più attesi della stagione Concertistica Capranicense.