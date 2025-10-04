Serie B, Avellino e Mantova si dividono la posta: al Partenio finisce 0-0

Avellino — Finisce a reti inviolate la sfida della 7ª giornata di Serie B tra Avellino e Mantova. Uno 0-0 che non racconta del tutto la vivacità di un pomeriggio con diversi capovolgimenti di fronte allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, dove i biancoverdi hanno spinto con decisione nella ripresa dopo un primo tempo a trazione mantovana.

La partita

L’avvio è del Mantova, che prende campo e costruisce le prime occasioni: Radaelli e Bonfanti scaldano i guanti del portiere irpino e tengono alta la pressione ospite per buona parte del primo tempo. Avellino più guardingo, attento a non scoprirsi e pronto a ripartire.

Nella ripresa cambia l’inerzia. I padroni di casa alzano il baricentro e trovano subito l’episodio che potrebbe indirizzare il match: al 61’ la rete di Besaggio viene annullata dal direttore di gara, spegnendo l’esultanza del Partenio. La spinta irpina non si ferma: nel finale Biasci si ritrova per due volte a tu per tu con Festa, ma il portiere virgiliano è reattivo e blinda lo 0-0.

Occasioni e chiavi tattiche

Mantova migliore all’inizio, con linee corte e aggressione alta che costringono l’Avellino a giocare diretto. Le conclusioni di Radaelli e Bonfanti sono le più pericolose prima dell’intervallo.

Avellino in crescita nella seconda metà: più ampiezza e più seconde palle vinte portano alle occasioni di Besaggio (gol annullato) e Biasci, sulle quali Festa salva il risultato.

Il contesto

Il pari muove la classifica di entrambe in un torneo ancora lungo: Avellino sfrutta il fattore campo solo a metà, mentre il Mantova porta via un punto prezioso dopo aver rischiato grosso nel finale. Dirette e tabellini ufficiali dei principali media confermano il risultato a occhiali.

Dati essenziali