Frantoio Arbucci di Avella: un futuro che si inaugura tra tradizione e innovazione

Avella, 4 ottobre 2025 – Il Frantoio Arbucci si appresta a un salto di qualità: nei prossimi giorni è prevista l’inaugurazione dei nuovi impianti oleari, che segnerà l’avvio di una nuova era per la storica azienda locale. L’evento sarà l’occasione per celebrare 70 anni di attività e per far conoscere alla comunità e agli operatori del settore le innovazioni tecnologiche messe in campo.

L’invito ufficiale

Come si legge nell’invito diffuso, “Siamo lieti di invitarVi per la ricorrenza del Settantesimo Anno di Attività all’inaugurazione del nuovissimo Frantoio Oleario Arbucci, che si terrà ad Avella in località Santa (zona industriale) venerdì 10 Ottobre alle ore 19:00.”

Questo momento segna non solo un traguardo celebrativo, ma anche l’apertura di un capitolo essenziale per l’adeguamento tecnologico e produttivo dell’azienda.

Cosa cambia con i nuovi impianti

Dotazioni moderne: i nuovi macchinari consentiranno una lavorazione più rapida e delicata delle olive, con un’estrazione dell’olio che punta a preservarne al massimo qualità e caratteristiche organolettiche.

Efficienza e sostenibilità: le soluzioni impiantistiche sono state selezionate per contenere consumi energetici, ridurre sprechi e gestire scarti in modo più responsabile.

Spazio espositivo e accoglienza: nell’area industriale di Santa è prevista anche una zona dedicata all’accoglienza dei visitatori, con spazi per visite guidate, degustazioni e presentazioni tecniche.

Il valore dell’inaugurazione

L’apertura ufficiale dei nuovi impianti rappresenta un ponte tra passato e futuro per l’azienda: