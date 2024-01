Serata di Divertimento e Tradizione: Tombola a Quadrelle con l’Associazione Socio Culturale

Quadrelle si prepara ad accogliere un evento unico e coinvolgente per celebrare il periodo dell’Epifania. Sabato 6 gennaio 2024, alle ore 20, la palestra comunale di Quadrelle diventerà il palcoscenico di una divertente serata di Tombola, organizzata in collaborazione con l’Associazione Socio Culturale del luogo presieduta da Stefano Caruso.

La Tombola è un gioco tradizionale italiano che unisce generazioni, creando momenti di allegria e condivisione. L’evento di sabato promette di portare il classico gioco a un livello superiore, con una serata ricca di gag, improvvisazioni e premi che renderanno l’esperienza indimenticabile.

La palestra comunale si trasformerà in un luogo magico dove amici e famiglie potranno godere di una serata di puro divertimento. Il team di organizzatori dell’Associazione Socio Culturale ha preparato una serie di sorprese e momenti spassosi per intrattenere il pubblico. Gags comiche e improvvisazioni assicureranno risate contagiose, creando un’atmosfera leggera e festosa.

I premi in palio aggiungeranno un tocco di competizione sana al gioco, stimolando la partecipazione e la suspense durante ogni estrazione. Dai premi più piccoli a quelli più ambiti, c’è qualcosa per tutti, contribuendo a rendere la serata ancor più entusiasmante.

La Tombola non sarà l’unico motivo di gioia, poiché al termine della serata tutti i partecipanti potranno condividere un momento di dolcezza e allegria. Una deliziosa torta accompagnerà il brindisi finale con spumante, sigillando la serata con un tocco di celebrazione e amicizia.

L’evento non è solo un’occasione per divertirsi, ma anche per rafforzare i legami nella comunità di Quadrelle. La Tombola, con la sua tradizione radicata, diventa il pretesto perfetto per riunire amici e famiglie in una serata all’insegna del divertimento e della convivialità.

Preparatevi a immergervi in un’atmosfera festosa e gioiosa, dove la Tombola diventa un’esperienza indimenticabile grazie all’energia contagiosa dell’Associazione Socio Culturale di Quadrelle. Sabato 6 gennaio, alle ore 20, la palestra comunale sarà il luogo in cui la tradizione e il divertimento si fondono per creare ricordi duraturi.