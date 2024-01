La Befana Anticipata: Visita Speciale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale del Corpo a Ospedale Moscati di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino, insieme al personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, hanno compiuto un gesto straordinario questa mattina, cinque gennaio. La loro missione? Portare gioia e sorrisi al reparto Breast Unit e al reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati. Nonostante la Befana sia arrivata con un giorno di anticipo, la sua presenza ha portato calore e allegria sia alle donne in degenza sotto la cura del dottor Carlo Iannace, sia ai piccoli pazienti della Pediatria.

La tredicesima edizione di questa toccante visita ha visto la partecipazione di una delegazione guidata dal Comandante Ing. Mario Bellizzi. Tra i membri illustri c’era anche la presidente dell’UNICEF di Avellino, Amalia Benevento. L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato quello di portare un piccolo sorriso e un po’ di conforto a coloro che affrontano momenti difficili all’interno degli ospedali.

La presenza della Befana, simbolo di generosità e bontà, ha reso ancor più speciale questa giornata. La delegazione ha dedicato del tempo prezioso a interagire con i pazienti e il personale medico, creando un’atmosfera positiva e unica. I doni e i dolciumi distribuiti hanno aggiunto un tocco di dolcezza a una giornata che sicuramente sarà ricordata da tutti coloro che ne sono stati coinvolti.

L’iniziativa non solo ha dimostrato l’impegno sociale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale del Corpo, ma ha anche evidenziato l’importanza di portare solidarietà e speranza nei luoghi in cui più se ne ha bisogno. Questo gesto altruistico è un esempio luminoso di come la comunità possa unirsi per sostenere coloro che stanno affrontando momenti difficili, dimostrando che la generosità può brillare anche nei giorni più bui.