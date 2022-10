Qualificazioni Euro 2024 . Ecco gli avversari dell’Italia .

di Carmine Guerriero

In mattinata a Francoforte si sono svolti i sorteggi dei gironi per le qualificazioni agli Europei 2024 che si terranno in Germania . Per l ‘ Italia non sarà una passeggiata in quanto ha incontrato :

Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta . Dopo la finale di Wembley gli azzurri si ritrovano ad affrontare gli ostici nemici inglesi . Seguiranno sfide avvincenti contro l’ Ucraina e la Macedonia del Nord (squadra insidiosa tanto da batter l’Italia di recente per quanto concerneva le qualificazioni ai mondiali del Quatar) . Mister Mancini dovrà preparare al meglio le partita per poter ottener il pass per Euro 2022 . Ricordiamo che avranno diretto accesso le prime di ogni girone , mentre le seconde si sfideranno ai play off . Giorgio Marchetti, segretario generale dell’Uefa afferma : << Gli Europei 2024 inizieranno il 14 giugno 2024 e termineranno 14 luglio 2024». Seguono gli altri gruppi :

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldovia

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtenstein

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia