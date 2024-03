Procuratore Airoma iinuncia alla Candidatura al CSM e rimane ad Avellino

Il Procuratore Airoma ha annunciato la sua decisione di rinunciare alla candidatura per il ruolo di segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), optando invece per rimanere ad Avellino. La notizia è stata confermata direttamente dal magistrato, che era stato preso in considerazione per assumere l’importante incarico.

Dopo tre anni di servizio ad Avellino, il Procuratore Airoma si era trovato tra i candidati alla segreteria generale del CSM. La sua esperienza e le sue competenze lo avevano reso uno dei nomi più accreditati per ricoprire questo ruolo di responsabilità.

Il processo di selezione ha visto il coinvolgimento del comitato di presidenza del CSM, che lo scorso 15 gennaio aveva condotto un’audizione dei vari candidati. Tuttavia, nonostante il suo curriculum e le funzioni svolte lo rendessero una scelta solida e autorevole, il Procuratore Airoma ha deciso di declinare l’offerta e di restare nel contesto lavorativo di Avellino.

La sua decisione di restare nell’ambito della magistratura locale conferma il suo impegno nei confronti della giustizia e del territorio in cui opera da diversi anni. La scelta di dedicarsi alla comunità avellinese è un segno di continuità e di dedizione alla professione, che non mancherà di essere apprezzata sia all’interno della magistratura che da parte dei cittadini.