“PanMontella”, ecco il panettone che abbraccia il territorio e celebra la castagna. L’iniziativa domani 27 novembre

Si chiama “PanMontella”, il panettone a lievitazione naturale che nasce nella città della castagna Igp. “Da domani questa eccellenza del Made in Irpinia torna a essere protagonista – annuncia il presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino, Ettore Mocella – La storica Pasticceria Perullo riapre i battenti e lo fa con una degustazione dei panettoni prodotti, tra cui la specialità PanMontella. La pasticceria Perullo è un’attività tutta al femminile, gestita da trentacinque anni con dedizione e professionalità da Lucia Perullo e dalla giovane figlia, Sara Pascale”. Insomma, un’impresa in rosa che, nonostante il periodo complicato per le attività di ogni comparto, sta conquistando i mercati nazionali, e non solo. Il nome del prodotto principe sta permettendo una visibilità notevole e apprezzamenti tra esperti e consumatori.

Da domani, domenica 27 novembre, a partire dalle ore 11.00 start all’iniziativa con il pubblico.

“Tra le tante specialità – spiegano le titolari – è d’obbligo per gli amanti della castagna un passaggio per gustare le specialità come i panzerotti, il tronchetto e il castagnaccio. La castagna è la nostra regina”. Un appuntamento per scoprire le eccellenze locali e confrontarsi con la maestria delle donne virtuose della pasticceria.