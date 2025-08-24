Ospedaletto d’Alpinolo si prepara alla grande festa: tradizione, fede e cultura popolare ai piedi di Mamma Schiavona

Ad Ospedaletto d’Alpinolo, piccolo borgo incastonato alle pendici del Monte Partenio, il tempo sembra piegarsi al ritmo della devozione e delle antiche usanze. Qui, ai piedi del Santuario di Montevergine, la comunità si prepara a celebrare un festone che supera i cento anni di storia, un evento che unisce religiosità, identità culturale e orgoglio popolare.

Una festa che sa di fede e radici

Dal 11 al 13 settembre 2025, Ospedaletto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove la devozione per Mamma Schiavona, la Madonna di Montevergine, si intreccia con la gioia collettiva. È una tradizione che affonda le radici in oltre un secolo di storia e che, di anno in anno, rinnova il legame tra i fedeli e la montagna che custodisce il Santuario.

Canti, balli e atmosfere popolari

Le strade del borgo si riempiranno di canti e balli sul tamburo, echi di una cultura popolare che ha saputo attraversare i secoli senza perdere intensità. Una sfilata di cavalli e carrozze addobbate a festa darà colore e spettacolo, restituendo il sapore delle antiche fiere contadine.

Gli artigiani locali apriranno le loro botteghe, offrendo manufatti che raccontano storie di mani sapienti e memoria collettiva, mentre artisti di strada porteranno energia, sorrisi e meraviglia. Il tutto accompagnato dall’irresistibile richiamo del buon cibo irpino, custode di sapori autentici e genuini.

Un evento che parla al mondo

Quella di Ospedaletto d’Alpinolo non è soltanto una festa paesana: è una celebrazione universale della fede e dell’identità popolare, un rito collettivo che richiama visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero. Un patrimonio immateriale che appartiene non solo agli irpini, ma a tutti coloro che sanno riconoscere il valore della memoria, della comunità e della spiritualità vissuta nella gioia.

Dal tramonto fino a notte fonda, il borgo sarà attraversato da un’energia che mescola sacro e profano, devozione e festa, in un intreccio che racconta la forza di un popolo e la bellezza di una tradizione che resiste al tempo.

Appuntamento a settembre

Il conto alla rovescia è iniziato: 11, 12 e 13 settembre 2025 Ospedaletto d’Alpinolo sarà il cuore pulsante di una festa che non è solo evento, ma esperienza di vita.

Un invito che profuma di fede, musica, artigianato e cultura:

Vieni a Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Mamma Schiavona. Qui la tradizione diventa emozione.