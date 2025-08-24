L’ASD Mugnano del Cardinale Riparte: Domani Inizia la Preparazione al Campionato di Prima Categoria

Parte ufficialmente domani, alle ore 18:30 presso lo stadio Sant’Andrea Apostolo di Sirignano, la preparazione del ASD Mugnano del Cardinale in vista del campionato di Prima Categoria.

Sotto la guida del mister Giuseppe Scambati e del suo staff tecnico, la squadra si ritroverà sul terreno di gioco per avviare il lavoro atletico e tattico che accompagnerà tutta la stagione. L’obiettivo del club resta quello di costruire un gruppo competitivo, capace di lottare su tutti i fronti e di ottenere risultati importanti.

La società ha già annunciato che nel corso della preparazione saranno previsti test, amichevoli e allenamenti, per affinare schemi e condizione fisica.

L’ASD Mugnano del Cardinale si prepara dunque a partire con entusiasmo e determinazione, pronto a vivere una stagione intensa e ricca di sfide.