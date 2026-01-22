NON E’ PIU’. Mugnano/Avella, lutto Giovanna Napolitno

Si è spenta all’età di 84 anni Giovannina Napolitano, vedova di Tommaso Isola. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Mugnano del Cardinale, dove la donna era conosciuta e stimata.

A darne il triste annuncio sono le figlie Caterina, Assunta e Rosa, insieme ai generi Raffaele Napolitano e Giovanni Perillo, alla nuora Serafina Capriglione, ai fratelli Giuseppe e Antonio, alle sorelle Carmelina e Fortuna, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

La salma giungerà domani, 23 gennaio, alle ore 13:30 presso la Parrocchia dell’Ascensione, dove alle ore 15:30 sarà celebrata la messa funebre. Al termine del rito religioso, il corteo proseguirà verso il cimitero di Mugnano del Cardinale per la sepoltura.

Un momento di raccoglimento e preghiera accompagnerà l’ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno di affetto e dedizione nella sua famiglia e nella comunità.