Malore improvviso in strada a Torrette: 73enne soccorso e trasportato in codice rosso

Accusa un malore improvviso mentre si trova in strada e finisce al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, nel quartiere di Torrette, in via Conca, dove un uomo di 73 anni si è sentito male all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni di salute, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, dove è stato immediatamente accolto in sala emergenza.