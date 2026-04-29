Tragedia nel Beneventano: 18enne muore schiacciato dalla propria auto

SANT’ANGELO A CUPOLO – Una drammatica fatalità è costata la vita a un giovane di appena 18 anni nella mattinata di ieri in località Perrillo, nel territorio di Sant’Angelo a Cupolo.

La vittima è Guido Catilino, residente a San Martino Valle Caudina, rimasto tragicamente schiacciato dalla sua stessa auto, una Fiat 500L, che si è improvvisamente mossa mentre era parcheggiata in salita. Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva appena raggiunto la zona per prelevare una terza ragazza, mentre altre due, di nazionalità spagnola e partecipanti al progetto Erasmus, erano già a bordo del veicolo.

Nel tentativo di caricare dei bagagli, il ragazzo avrebbe lasciato il posto di guida. In quel momento l’auto, probabilmente non adeguatamente assicurata, si è mossa lungo la pendenza. Il giovane ha cercato disperatamente di fermarla, ma è stato travolto, rimanendo schiacciato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata successivamente restituita ai familiari.