Nitto ATP Finals. Tutto pronto per il 14 novembre: venduti oltre 120000 biglietti e aumentata la capienza fino al 75%

Nella conferenza stampa già sono state anticipate tutte le novità per questo torneo che si svolgerà a Torino, le scommesse tennis sono già pronte mentre i bookmakers stanno studiando le quote Nitto ATP Finals 2021 con Djokovic, Medvedev e Zverev favoriti, staccato (ma non di molto) l’italiano Berrettini che avrà un grande appoggio dal pubblico di casa.

I dati del Nitto ATP Finals 2021

I numeri per ora sono confortanti: Con la capienza del pubblico aumentata fino al 75% e i 120000 tagliandi venduti in oltre 60 Paesi, questo torneo di tennis sta ottenendo un riscontro positivo pazzesco.

“Al pari ai grandi eventi di calcio”, come dichiarato da Angelo Binaghi.

Sono più di 200 i giornalisti accreditati e oltre 10000 presenze dal territorio. Questa è la più grande manifestazione di tennis indoor per ora realizzata dopo 3 anni di intenso lavoro da parte della città di Torino e degli organi coinvolti nell’organizzazione.

Chi sono i tennisti che si affronteranno nel torneo

Il favorito con 8970 punti non poteva non essere Novak Djokovic alla sua quattordicesima partecipazione. Il campione serbo si è qualificato dal 2006 al 2016 e dal 2018 al 2021. Fra il 2012 e il 2015 ha conquistato 4 coppe all’O2 nella capitale inglese e contro Davydenko nel 2008 ha vinto la finale a Shanghai. Nel 2017 non è riuscito a qualificarsi per il torneo perché ha subito un infortunio al gomito, il suo record è 38 – 16 e per questo si candida come il favorito a vincere la competizione quest’anno.

Matteo Berrettini è l’azzurro che cercherà di rubare la scena non solo al campione serbo ma anche agli altri candidati (Medvedev, Zverev e Tsitsipas) per arrivare fino in fondo. Questa è la sua seconda volta nelle ATP Finals ma nel 2020 non è sceso in campo, per questo motivo il tennista romano è carico e pronto per dare il massimo, magari questa volta riuscirà a vincere proprio contro Djokovic che nella finale di Wimbledon di quest’anno ha avuto la meglio proprio sull’italiano. Il sogno di Matteo (e di tutti gli italiani) potrebbe essere una vittoria difficile e molto dura, siamo tutti curiosi di vederlo in campo contro i più grandi tennisti a livello mondiale, forse il trionfo non è proprio così impossibile.

Il russo Medvedev lotterà con tutte le sue forze per imporsi, i suoi 7070 punti sono un chiaro segno di avere tutte le intenzioni di arrivare fino alle ultime fasi del torneo, nel 2021 il venticinquenne ha conquistato la sua prima vittoria di un titolo major. In che torneo? Agli US Open.

Tsitsipas è alla sua terza partecipazione consecutiva e possiede un record di 5 – 3, quest’anno il 9 agosto ha raggiunto il terzo posto nel Best Ranking della classifica ATP e ha conquistato anche il suo primo titolo all’ATP Master 1000.

Questi sono i probabili candidati che si sfideranno nelle fasi finali del torneo, si preannuncia un vero spettacolo pirotecnico dal punto di vista dei match dal 14 novembre al 21 a Torino.

adsense – Responsive – Post Articolo