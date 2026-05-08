Napoli Centrale: tre soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato. 

Proseguono i servizi straordinari di controllo presso la stazione di “Napoli Centrale” e nella piazza antistante.

Nei giorni scorsi, nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, di cui un 34enne per possesso di documenti di identificazione falsi, un 46enne per furto con strappo e un 45enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, nella serata dello scorso 2 maggio, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania ha controllato il 34enne; lo stesso, durante le fasi del controllo, ha esibito un documento d’identità che, dai successivi accertamenti, è risultato essere falso.

Ancora, nel pomeriggio del 4 maggio, i medesimi operatori hanno notato il 46enne salire a bordo di un convoglio metropolitano nella Stazione Vanvitelli; l’uomo, dopo essersi posizionato accanto ad un viaggiatore e avergli dato una spinta, si è impossessato del suo cellulare per poi allontanarsi repentinamente dal treno. A quel punto, gli agenti lo hanno bloccato, trovandolo in possesso della refurtiva.

Infine, nella mattinata di ieri, i poliziotti della Polfer, presso un binario della stazione di Napoli Centrale, hanno controllato il 45enne il quale, dagli accertamenti di seguito esperiti, è risultato essere destinatario del provvedimento sopra citato, emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per tentata estorsione.