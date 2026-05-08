Ordine dei Medici di Caserta, premiati i professionisti senior: riconoscimenti per 40 e 50 anni di carriera

«Confrontarsi con una platea di colleghi che hanno raggiunto 40 e 50 anni di iscrizione all’Ordine significa entrare in contatto con un patrimonio umano, professionale e scientifico straordinario. Parliamo di medici che hanno vissuto l’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale e che rappresentano una memoria preziosa da custodire e trasmettere ai più giovani».

Lo ha dichiarato, a margine della cerimonia di premiazione organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, il presidente Carlo Manzi, commentando il tradizionale appuntamento dedicato ai “professionisti senior”.

L’evento, ospitato nella gremita sala conferenze del Grand Hotel Vanvitelli, ha visto la partecipazione di medici, odontoiatri, familiari e amici in un clima di grande partecipazione ed emozione. Sono stati 57 i professionisti premiati per i cinquant’anni di carriera, ai quali è stata consegnata la medaglia celebrativa come segno di riconoscenza per il lungo servizio reso alla professione e alla comunità. Sono stati invece 152 i medici insigniti della pergamena per i quarant’anni di iscrizione all’Ordine.

Prima di entrare nel vivo della cerimonia, spazio anche alla cultura con la lettura della poesia “‘A medaglia” di Cecco Gambizzato, interpretata dal dottor Francesco Sgambato, anch’egli tra i premiati. È stato questo un momento particolarmente apprezzato dai presenti e voluto per sottolineare l’attenzione dell’Ordine verso le attività culturali. «Abbiamo attivato la commissione Senior, Servizi e Cultura proprio per rafforzare questo percorso di apertura e condivisione», ha ricordato il presidente Manzi, particolarmente commosso per l’occasione. Ed ecco spiegato il perché, reso anche pubblico: “Quest’anno la cerimonia è stata per me particolarmente sentita perché tra i 57 premiati per i 50 anni di iscrizione all’Ordine c’era anche mio padre. Entrambi ci siamo molto emozionati e la cosa è stata particolarmente piacevole».

Toccanti sono state anche le testimonianze di alcuni dei premiati, che hanno raccontato, spesso con evidente commozione, il proprio percorso professionale, l’abnegazione al lavoro e il senso di missione che ha accompagnato decenni di attività medica.

Dopo l’introduzione del presidente, è intervenuto per un saluto istituzionale il direttore sanitario dell’Asl Caserta Domenico Perri, anch’egli tra i professionisti premiati.

La cerimonia ha confermato una tradizione consolidata dell’Ordine dei Medici di Caserta, volta a valorizzare non solo il percorso professionale degli iscritti, ma anche il loro contributo umano, culturale e sociale alla comunità.