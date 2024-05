Incendio nel Cantiere della Scuola Elementare di Mercogliano. Si indaga

Nella notte appena trascorsa, un incendio ha colpito il cantiere della scuola elementare di Mercogliano, precisamente in via Amatucci, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. La principale area interessata è stata la cabina comandi di un escavatore, mentre il tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero e coinvolgessero un secondo escavatore.

L’incendio è stato segnalato al numero di emergenza 112, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorritori. Grazie alla pronta risposta delle autorità, i danni sono stati contenuti e non si sono verificati feriti o danni significativi all’edificio della scuola.

Le indagini sull’incendio sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, che stanno cercando di determinare le cause dell’evento e accertare eventuali responsabilità.