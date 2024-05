Celebrazione della Giornata Mondiale della Risata a Palma Campania: Un’iniziativa per la Pace e il Benessere

Il primo weekend di maggio è un momento speciale per gli amanti della risata in tutto il mondo, poiché viene celebrata la Giornata Mondiale della Risata o World Laughter Day. Questa giornata è stata istituita nel lontano 1998 da Madan Kataria, il fondatore del movimento internazionale dello Yoga della Risata. Ogni anno, la prima domenica di maggio, persone di ogni parte del globo si uniscono per ride e condividere momenti di gioia e spensieratezza.

La celebrazione della Giornata Mondiale della Risata non è solo un’occasione per divertirsi, ma anche un momento per promuovere la pace nel mondo e costruire un senso di fratellanza e amicizia attraverso la risata. Questo movimento vuole diffondere la consapevolezza che ridere fa bene alla salute, portando allegria e benessere a tutti coloro che ne partecipano.

Anche a Palma Campania, in occasione della Giornata Mondiale della Risata, le associazioni locali, in collaborazione con il Comune, stanno organizzando un evento speciale per diffondere il messaggio di gioia e inclusione. In particolare, il vice sindaco Italia Ferraro e il consigliere delegato allo Sport Nello Gemito stanno promuovendo una sessione gratuita di Yoga della Risata che si terrà presso il Parco delle Nuvole, con inizio alle ore 16:30.

Tra le associazioni coinvolte ci sono “Un Mondo Magico” e l’associazione “Peter Pan”. La presidente di “Un Mondo Magico”, Mariagrazia Cava, ha sottolineato l’importanza di creare un’atmosfera inclusiva e abbattere le barriere economiche, affinché nessuno si senta escluso. “In questa giornata”, ha affermato Cava, “non solo noi sosterremo l’iniziativa, ma anche l’amministrazione comunale e il comitato della Festa di Maria Santissima delle Grazie di Palma, che coinvolge molte associazioni palmesi”.

La Giornata Mondiale della Risata a Palma Campania si preannuncia come un evento divertente e significativo, un’opportunità per ridere insieme e promuovere un senso di comunità e solidarietà.