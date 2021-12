Mugnano del Cardinale – Ecco il programma natalizio all’insegna della tradizione

Siamo in pieno Avvento ed è stato reso noto il programma religioso per il periodo natalizio. Il 29 novembre è iniziata la Novena all’Immacolata Concezione con due celebrazioni giornaliere, una alle 17 nella parrocchia del Carmine e San Liberatore e l’altra alle 18 al Santuario di Santa Filomena. L’8 dicembre al termine di ogni Celebrazione Eucaristica ci sarà l’esibizione degli zampognari, durante la celebrazione delle 18, al Santuario, si terrà l’adesione all’azione cattolica. Il 13 dicembre dopo la Santa Messa, delle ore 6 che sarà celebrata nella parrocchia dell’Ascensione, si terrà, come di consueto, il falò in piazza Umberto I in onore dei Santi Lucia ed Aniello. Il 14 dicembre, la prima messa sarà celebrata alle 6 sempre nella parrocchia dell’Ascensione. Dal 16 al 24 dicembre ci sarà la Novena del Natale. Il 19 durante la celebrazione delle 11 saranno benedetti i presepi ecologici. Il 22 dicembre al Santuario, alle ore 19, si terrà il concerto di Natale. Il 24 dicembre alle ore 23, sarà celebrata la Santa Messa della Vigilia. Il 25 dicembre le messe saranno celebrate in tutte le chiese del paese. Il 28 dicembre alle 19 ci sarà, sempre nel Santuario, il concerto di Natale. Il 31 il Te Deum sarà celebrato alle ore 17 nel Santuario. Il 1 e il 6 gennaio 2022 le messe saranno celebrate in tutte le chiese.

Sarà dunque un Natale all’insegna della trad izione e della preghiera.

Per i dettagli consultare il programma.





