Mugnano del Cardinale. Caos per la Processione di Sant’Antonio. E scontro fra Comitato festa e parroco

La programmata processione di SANT’Antonio da Padova prevista per questo pomeriggio è tutt’ora bloccata per incomprensioni che vede il Comitato Festa scontrarsi con la decisione di Don Giuseppe Autorino di volere ridurre il percorso che la tradizione ha sempre rispettato. Clima di scontro dinanzi al Santuario di Santa Filomena dove i membri del Comitato si sono rifiutati di prenderne parte. Il popolo sempre essere diviso. In questi minuti l’amministrazione e altri rappresentanti cittadini stanno mediando tra parroco e comitato per trovare una soluzione. Per garantire l’ordine pubblico sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Davvero una brutta storia per la cittadina mandamentale.

