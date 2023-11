MONTEFORTE. Prosegue l’impegno dell’IC Aurigemma sul fronte della lotta alla violenza di generE

Prosegue l’impegno dell’IC Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella, sul fronte della lotta alla violenza di genere e delle pari opportunità. Un percorso formativo portato avanti attraverso gli incontri con le operatrici della cooperativa La Goccia nell’ambito del progetto “Io Tarzan, tu Jane” per combattere stereotipi e pregiudizi che uomini e donne sperimentano nella vita di ogni giorno. Molteplici le attività che hanno coinvolto gli studenti nelle scorse settimane, da dibattiti a visioni di video, dalla realizzazione di cartelloni a magliette. Una riflessione che proseguirà il 24 novembre, alle 9, con l’incontro in Auditorium con il Maresciallo capo dei carabinieri Francesca Bocchino alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’incontro nasce dalla consapevolezza che l’educazione al rispetto di sé e la cura delle relazioni tra pari siano indispensabili per formare i cittadini del domani e costruire una cultura di genere paritaria, fondata sul rispetto dell’altro.