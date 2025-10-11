Atletico Baiano-Carotenuto 3-2: Piatti al 96’ regala la prima vittoria stagionale ai baianesi

Prima giornata del campionato di Seconda Categoria – Girone C e subito spettacolo allo Stadio Comunale “F. Bellofatto”. L’Atletico Baiano parte con il piede giusto e batte 3-2 il Carotenuto in una gara vibrante, decisa solo al 96’ dal neoentrato Marco Piatti, che firma il colpo da tre punti.

Il Carotenuto comincia forte, aggressivo e ben messo in campo, ma al 6’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Luigi Pignatelli riceve palla al limite e con un destro preciso infila Prezioso per l’1-0.

Gli ospiti reagiscono con ordine. Al 13’ ammonito Calabrese, al 23’ anche Esposito. Poi la sfortuna: Di Giacomo si fa male al ginocchio e lascia il campo, dentro Puglisi. Il primo tempo si chiude con un grande protagonista: Prezioso, portiere del Carotenuto, che con due parate decisive nega il raddoppio prima a un colpo di testa, poi a un tiro ravvicinato di Pignatelli.

Nella ripresa il ritmo resta altissimo. All’11’ Dario De Simone trova il pari con un diagonale perfetto, 1-1. Lo stesso De Simone sfiora il raddoppio, ma il portiere di casa si supera.

Al 22’ l’Atletico Baiano torna avanti: Ciorba sfonda sulla sinistra e mette al centro un cross basso, la difesa del Carotenuto si addormenta e lascia Maresca completamente solo in area. Il numero 7 non perdona: controllo e destro secco, 2-1 Baiano.

Al 24’ ammonito Carlo Marigliano per fallo di reazione, ma il Carotenuto non si arrende. E infatti al 28’ arriva il 2-2: errore del portiere che non la trattiene e ne approfitta Salvatore Zinno, che anticipa tutti e mette dentro.

Gli ultimi minuti sono un’altalena di emozioni. Al 38’ Marigliano sfiora il sorpasso, al 40’ il Baiano risponde di poco a lato. Poi l’arbitro Giglio Salvatore della sezione di Frattamaggiore concede sette minuti di recupero. Il Carotenuto ha la chance del colpaccio, ma la spreca. E al 96’ arriva la beffa: Marco Piatti, controlla in area e dí sinistro con freddezza batte Prezioso, regalando all’Atletico Baiano la prima vittoria stagionale.

Nel finale ammonito Fiordelisi, ma non cambia nulla: l’Atletico Baiano tiene fino al triplice fischio e festeggia la prima vittoria dell’anno.

Prestazione da incorniciare per i ragazzi guidati da mister Stefano in panchina, che ha saputo mantenere calma e compattezza nei momenti più delicati. In campo, a dare esperienza e solidità, il 44enne Stefano Napolitano, ex bandiera del Carotenuto con oltre 400 presenze in rossonero, oggi leader della difesa baianese.

Il Carotenuto, sostenuto da un grande Prezioso e dalle prove generose di Calabrese, Esposito, Puglisi, Zinno e De Simone, esce sconfitto ma a testa alta. Una gara vera, intensa, combattuta fino all’ultimo secondo. Alla fine, la decide Marco Piatti, l’uomo giusto al momento giusto.

ATLETICO BAIANO – CAROTENUTO 3-2

Stadio Comunale “F. Bellofatto”, Baiano – 11 ottobre 2025, ore 15:30

Arbitro: Giglio Salvatore (Sezione di Frattamaggiore)

Marcatori:

6’ Pignatelli (A.B.), 56’ De Simone (C), 66’ Maresca (A.B.), 73’ Zinno (C), 90’+6 Piatti (A.B.)

Ammoniti: Calabrese, Esposito, Marigliano (C); Fiordelisi (A.B.)

ATLETICO BAIANO

Navarra, Sgambati, Falco, Montella, Napolitano S., Romano, Maresca, Ciorba, Grassia, Pignatelli, De Stefano.

A disp.: Napolitano A., Bruno, Coppola, Paduano, Piatti, Senghore, Rega, Vetrano, Fiordelisi.

All.: Stefano Napolitano

U.S. G. CAROTENUTO

Prezioso, Festa, Napolitano E., Esposito, Romano, Rotarescu, Calabrese, De Simone, Guerriero A., Di Giacomo, Montuori (cap.).

A disp.: Bellavista, De Santis, Ungaro, D’Avanzo, Marigliano, Zinno, Puglisi, Picaro, Guerriero L.

All.: Filomeno Accetta