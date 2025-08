MOSCHIANO (AV). Il Forum giovani solidale con il sindaco.

⇓Il Forum desidera esprimere la propria piena e incondizionata solidarietà al Sindaco e all’intera Amministrazione comunale per quanto sta accadendo in queste settimane in relazione all’Ordinanza n. 24 del 24/07/2025.

In un momento particolarmente complesso e delicato per la nostra comunità, riteniamo doveroso manifestare il nostro sostegno convinto a chi, con senso di responsabilità, coraggio e profonda dedizione al bene comune, ha assunto decisioni difficili ma necessarie. L’Ordinanza in oggetto rappresenta un atto di governo responsabile, frutto di un’attenta valutazione delle esigenze del territorio, delle criticità presenti e della necessità di tutelare l’interesse collettivo.

Comprendiamo che queste scelte, per quanto impopolari o controverse possano apparire in alcuni ambiti, siano dettate esclusivamente dalla volontà di proteggere la cittadinanza, garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e la qualità della vita della nostra comunità.

Siamo consapevoli delle pressioni, delle critiche e degli attacchi, talvolta ingiustificati, che si stanno abbattendo sull’Amministrazione. A fronte di ciò, vogliamo ribadire che non siete soli. Il vostro impegno non passa inosservato e merita riconoscimento, rispetto e gratitudine.

Il Forum si schiera al vostro fianco con fermezza, convinti che la determinazione, la trasparenza e il dialogo continueranno ad essere le vostre guide. Vi invitiamo a proseguire su questa strada, certi che solo attraverso scelte responsabili e coraggiose si possa costruire un futuro migliore per il nostro territorio.

A nome di tutti noi, grazie ‏per ciò che fate ogni giorno. La nostra vicinanza è sincera, costante e profonda.

Il forum.