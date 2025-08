A Casamarciano arriva il Punto di Facilitazione Digitale

Compilare una richiesta on line, districarsi tra i link e le sezioni di una piattaforma digitale: per la generazione touch screen è tutto semplice, come tenere una penna in mano. Più difficile per chi è stato abituato alla carta, ai moduli da compilare ed alle caselle da barrare. E’ per loro che l’amministrazione comunale di Casamarciano, guidata dal sindaco Clemente Primiano, ha attivato lo sportello di facilitazione digitale, destinato soprattutto alla popolazione anziana che vive con stress tutte le azioni quotidiane che comportano conoscenze informatiche.

E’ infatti operativo negli uffici comunali in Piazza Umberto I il nuovo front office che rientra nell’ambito del progetto regionale previsto dal PNRR di cui IFEL Campania è soggetto sub-attuatore.

Un presidio presso il quale sarà possibile ricevere assistenza gratuita, supporto e semplificazione per l’accesso ai servizi digitali.

Ieri l’inaugurazione alla presenza dell’assessore regionale Lucia Fortini.

“Semplificare la vita ai cittadini è sempre stata una priorità e soprattutto un punto fermo in ogni azione messa in campo. Grazie ed Ifel mettiamo a disposizione un punto di riferimento per chi affronta come un problema la possibilità di accedere ai servizi digitali. L’utilizzo della nuova tecnologia nella pubblica amministrazione risponde all’obiettivo di una maggiore efficienza e di una semplificazione dei rapporti con i cittadini. Quando si verifica il contrario e cioè le procedure digitali diventano una barriera noi abbiamo il dovere di intervenire”, ha sottolineato il sindaco Clemente Primiano.

“Oggi il digitale – ha evidenziato Lucia Fortini nel corso del suo intervento – è una risorsa indispensabile, ma non tutti sanno come utilizzarlo. Il progetto “Punti di facilitazione digitale” nasce proprio per questo: offrire supporto gratuito a cittadini e cittadine che vogliono migliorare le proprie competenze digitali. Un’opportunità concreta di crescita e inclusione digitale per tutta la comunità. Un sentito grazie a Clemente Primiano per l’impegno che ha reso possibile tutto questo”.