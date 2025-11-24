Monteforte Irpino, sfida a tre: Siricio in testa, De Falco e Valentino seguono. Ecco i dati delle liste

Monteforte Irpino ha scelto. Lo spoglio delle schede consegna un quadro elettorale netto, con una competizione a tre che ha visto protagonisti Fabio Siricio, Paolo De Falco e Giulia Valentino, alla guida delle rispettive liste.

La sfida si è articolata sulle tre forze in campo: “È Ora”, “Scegliamo Monteforte” e “Noi”, dalle quali emerge un risultato preciso, frutto del conteggio delle sezioni.

Secondo i dati raccolti, la lista “È Ora”, guidata dal candidato sindaco Fabio Siricio, risulta la più votata con 1065 voti complessivi, confermandosi la forza maggiore nelle urne.

Al secondo posto si colloca “Scegliamo Monteforte”, che sostiene Paolo De Falco: la lista raggiunge 952 voti totali, mantenendo un distacco costante nel corso dello spoglio.

Segue “Noi”, la lista con candidata sindaca Giulia Valentino, che chiude con 741 voti, posizionandosi come terza forza di questa tornata amministrativa.

Il dato complessivo conferma quindi Fabio Siricio come il più votato tra i candidati, sostenuto dalla lista con la maggiore affermazione territoriale. Si tratta di un risultato importante, frutto di un consenso ampio e distribuito in più sezioni del comune.

Nelle prossime ore si attende la proclamazione ufficiale, che sancirà l’insediamento del nuovo consiglio comunale e del sindaco eletto. Per Monteforte Irpino si apre una nuova fase amministrativa, segnata dal contributo delle tre liste che hanno animato questa intensa competizione elettorale.