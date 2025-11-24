Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia) entra in Consiglio Regionale: per lui 11.722 preferenze

SALERNO- Giuseppe Fabbricatore conquista ufficialmente un seggio nel Consiglio Regionale della Campania. L’ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia risulta il più votato della lista del partito in provincia di Salerno, totalizzando 11.722 preferenze, un risultato che lo proietta tra gli eletti della nuova assemblea regionale.
Per Fabbricatore si tratta di un passaggio politico di grande rilievo: dopo anni di attività organizzativa e di riferimento territoriale per Fratelli d’Italia, questa elezione segna il suo ingresso diretto nelle istituzioni regionali, all’interno di una fase storica in cui il partito guidato da Giorgia Meloni continua a consolidarsi in Campania.
Il successo raccolto nelle urne testimonia la capacità di mobilitazione e la presenza capillare costruita nel tempo sul territorio salernitano. Con la proclamazione ufficiale degli eletti, Fabbricatore si prepara ora a iniziare il suo primo mandato da consigliere regionale, ruolo che lo vedrà impegnato nelle dinamiche politiche e operative della nuova legislatura.
Nei prossimi giorni saranno stabilite le composizioni delle commissioni e gli incarichi interni: l’importante consenso ottenuto potrebbe assegnargli un ruolo significativo all’interno del gruppo di Fratelli d’Italia in Regione.