“Medaglia d’Oro al World Cheese Awards, l’Irpinia al top nel mondo grazie al Caseificio D&D di Calitri”. La soddisfazione del presidente di Confartigianato Avellino e Campania, Ettore Mocella Non

“Le eccellenze dell’Irpinia continuano a conquistare i mercati e gli esperti stranieri. Un nuovo successo per il nostro territorio e per quanti lavorano senza sosta investendo sulle proprie capacità”. Il presidente di Confartigianato Avellino e Confartigianato Campania, Ettore Mocella, elogia il Caseificio D&D di Calitri – iscritto a Confartigianato – che ha conquistato la medaglia d’oro al World Cheese Awards per il Caciocavallo Irpino Stagionato in Grotta. “Un risultato che premia la storia, i sacrifici, la dedizione dell’azienda di Luigi Di Cecca – sottolinea il presidente Mocella – Un’attenzione verso produzioni di qualità che fanno bene all’Irpinia, alla sua crescita, a uno sviluppo sostenibile che si può e si deve accompagnare. E’ su queste attività che le aree interne della Campania, la provincia di Avellino devono investire, conservando le tradizioni ma senza farsi sfuggire le opportunità delle innovazioni. Confartigianato continuerà a fare la sua parte in questa direzione”.

Il presidente Mocella ricorda gli altri riconoscimenti ottenuti da artigiani e aziende irpine impegnate nelle filiere dell’enogastronomia e dell’agricoltura nell’ultimo anno. “Le mie congratulazioni e quelle dell’associazione al Caseificio D&D, che sicuramente conquisterà ulteriori e importanti traguardi, esaltando il territorio di un comune che è davvero favoloso e sta dimostrando che scommettendo sul proprio patrimonio si può crescere”, conclude Mocella.