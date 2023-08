IRPINIA. Si cerca 35enne adescatore di bimbi, l’uomo, con diversi tatuaggi, sta provocando allarme in una frazione di Montoro

Secondo la descrizione data dai bimbi ai loro genitori e resa pubblica con un post su Facebook, il presunto adescatore è una persona sui 35 anni con tatuaggi vistosi sul collo e sull’avambraccio. Sul caso sono immediatamente scattate le indagini dei Carabinieri.

Popolazione di Montoro immediatamente in allarme soprattutto per quelle famiglie con bimbi minori. Il sindaco Girolamo Giaquinto è intervenuto, rassicurando i cittadini rispetto al lavoro che stanno svolgendo i carabinieri. I fatti denunuciati sarebbe avvenuti nei pressi di una pasticceria in via Roma. L’uomo con la scusa di conoscerli si sarebbe rivolto a entrambi, offrendo loro pochi spiccioli per acquistare un gelato.

Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica che si trovano nelle vicinanze del luogo dove si sarebbero verificati i fatti. Al vaglio anche i frame degli impianti privati. Si cerca di ricostruire quanto accaduto nella serata di domenica.

Sono state sentite alcune testimonianze per cercare qualche elemento utile per poter risalire all’identità del presunto adescatore.