Campania, Pellegrino Mastella verso l’ingresso in Consiglio Regionale: “Noi di Centro–Noi Sud”, supera quota 13.000 voti e il 18% a Benevento

BENEVENTO – Prosegue lo scrutinio delle Regionali in Campania, ma nel capoluogo sannita la situazione appare già definita: Pellegrino Mastella, figlio del sindaco Clemente, è in posizione utile per entrare nel nuovo Consiglio regionale.

La lista “Noi di Centro–Noi Sud”, che sostiene il candidato presidente Roberto Fico, sta registrando un risultato particolarmente elevato nelle sezioni beneventane. Con ancora alcune sezioni da scrutinare, il partito ha già superato circa 13.000 voti in città, raggiungendo una percentuale attorno al 18%, dato che risulta superiore a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito Democratico nel contesto locale.

La soglia raggiunta è sufficiente a far scattare il seggio per il giovane Mastella, sostenuto da una macchina politica territoriale storicamente radicata nel Sannio. La crescita della lista conferma il peso elettorale dell’area mastelliana, che continua a risultare determinante nelle dinamiche amministrative e regionali della provincia.

Per domani è prevista una conferenza stampa a Benevento, dove saranno commentati i dati definitivi e analizzato il risultato del partito nel quadro complessivo del voto regionale.