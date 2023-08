IRPINIA. Diversi interventi dei Vigili del fuoco in nottata

I Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime ore sono stati impegnati in un soccorso a persona e due incidenti stradali. La squadra del distaccamento di Montella nel tardo pomeriggio di ieri 25 agosto è intervenuta a Bagnoli Irpino al Vicolo Ronca, per un soccorso ad un uomo di 72 anni solo in casa in quanto dei vicini vedevano fuoriuscire del fumo dal primo piano della sua abitazione. La squadra unitamente ai sanitari del 118 intervenuti, ha rinvenuto il corpo privo di vita dell’uomo che viveva da solo in casa.

Mentre intorno alla mezzanotte sempre di ieri 25 agosto, una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta in via Morelli E Silvati in centro città, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e si ribaltava. Al suo interno un uomo di 51 anni il quale rimaneva ferito e veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato emsso in sicurezza.

In nottata invece, alle ore 02’30, la stessa squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, è intervenuta in via Pianodardine alla periferia della città, sempre per un incidente stradale che vedeva coinvolta una moto ed un’autovettura. La moto in seguito all’impatto prendeva fuoco e le fiamme venivano spente mettendo anche in sicurezza l’area. Il ragazzo di 22 anni rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’ospedale di Avellino dai sanitari del 118, per le cure del caso.