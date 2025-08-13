GROTTAMINARDA. É tornato operativo il Campetto sportivo: torna la vitalità in Piazzale della Repubblica

Si sono riaccese le luci sul Campetto sportivo di Piazzale della Repubblica ridando vitalità ad un’area interessata da un processo di valorizzazione.

É stata, infatti, inaugurata nei giorni scorsi la nuova gestione dell‘impianto polivalente, affidato in locazione dal Comune di Grottaminarda tramite regolare Avviso di selezione ad evidenza pubblica.

«Il Campetto di proprietà comunale è tornato operativo ed auguriamo buon lavoro al nuovo gestore – afferma l’Assessore allo Sport Michele Spinapolice – per l’Amministrazione era particolarmente importante assegnare nuovamente il campetto perché significa dare nuove opportunità ai ragazzi di fare sport e sana socializzazione in un’area, tutto sommato, centrale del paese, rivitalizzando un quartiere per il quale stiamo mettendo in campo altre iniziative finalizzare alla sua valorizzazione e riqualificazione».