Mugnano del Cardinale, musica e solidarietà per la festa di Santa Filomena

Serata di musica, gusto e beneficenza questa sera, mercoledì 13 agosto, in Piazza Umberto I a Mugnano del Cardinale, in occasione delle celebrazioni per Santa Filomena.

Il Comitato Festa Santa Filomena, in collaborazione con Sericé Paninoteca, presenta la quarta edizione di “Appetitosamente”, l’evento che unisce intrattenimento e gastronomia nel cuore del paese.

A partire dalle 19:30 stand gastronomici e panini gourmet accoglieranno i visitatori, mentre la piazza si riempirà di note grazie alla musica di DJ Fox e al sax di Giovanni Sena, per un’atmosfera di festa e condivisione.

La serata avrà anche un importante risvolto solidale: durante l’evento si terrà un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto al Comitato Festa Santa Filomena, a sostegno delle attività e delle iniziative religiose e culturali legate alla Santa.

Un’occasione per vivere insieme il gusto della tradizione, la gioia della musica e la forza della solidarietà, nel segno della “Principessina del Paradiso”.