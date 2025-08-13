FORINO (Av): Michele Zarrillo incanta Forino in una Piazza Tigli strapiena ed entusiasta

Ancora scorrono immagini, suoni ed emozioni del Grande Concerto tenuto a Forino da Michele Zarrillo lunedì 11 Agosto. L’ Attesa era tanta come la trepidazione di vederlo dal vivo. E l’ artista romano non ha deluso le aspettative facendo vibrare il cuore al foltissimo pubblico che ha riempito con entusiasmo Piazza Tigli, il quale a distanza ormai di tre giorni , anche con tanta nostalgia vuole ricordare quel magnifico momento.

Una serata di altri tempi, come tanti hanno commentato, in una grande Piazza Tigli dove lo spazio si è riempito man mano, raggiungendo la completezza negli attimi precedenti l’inizio del Concerto .

E quell’emozione con le prime note del brano di inizio che hanno accompagnato il suo ingresso sul rovente palcoscenico forinese.

Dinamico, sorridente, magico concentrato,Zarrillo ha portato avanti un grande repertorio musicale raccogliendo un grandioso successo in Terra di Irpinia , ovvero a Forino.

Sulla scia dei suoi brani gli astanti si sono sentiti “abbracciati”, uniti da un sentimento comune che, quasi miracolosamente, suscitava pace, entusiasmo e leggiadria .

Sulle note di “Nell’Estasi o del Fango” , della Notte dei Pensieri della Rosa Blu e tanti conosciutissimi brani si è cantato, ballato sperando che quella serata non finisse mai. Alla fine ancora scorrono quei magnifici istanti con la fredda consapevolezza di aver vissuto “un’estasi” un momento davvero unico ed irripetibile per la cittadina di Forino e per quanti hanno avuto l’ onore di essere presenti in questa fantastica serata . Daniele Biondi