Giornata della Prevenzione a Roccarainola: Visite gratuite per il benessere di tutti”

Il prossimo 29 dicembre 2023 con inizio alle 17,30, a Roccarainola (NA) si svolgerà un evento straordinario dedicato alla salute e al benessere della comunità locale: la “Giornata della Prevenzione”. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Amos Partenio, insieme ad altre associazioni locali, che offrirà visite mediche gratuite per promuovere la consapevolezza sulla prevenzione e sostenere la salute di tutti.

Il luogo prescelto per questa giornata di cure e informazioni sarà la scuola dell’Infanzia della località Sasso di Roccarainola. Un ambiente accogliente e familiare che si trasformerà in un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura della propria salute.

Gli specialisti presenti durante la giornata rappresentano un vero e proprio team di eccellenza, pronti ad offrire le loro competenze per coprire diverse aree della salute. Tra di loro figurano il dott. Carmine Iannace, senologo esperto nel campo delle malattie della mammella, il dott. Michele Capozzi, ecografista, il dott. Giovanni Cibelli, nefrologo, il dott. Davide Fusco, audioprotesista, e la dott.ssa Pasqualina Miele, nutrizionista.

La presenza di tali specialisti consente di offrire un ampio spettro di servizi sanitari durante la giornata, coprendo aspetti chiave della salute fisica e mentale. Gli esperti saranno disponibili per visite gratuite, consulenze personalizzate e forniranno consigli preziosi sulla prevenzione di malattie e il mantenimento di uno stile di vita sano.

La “Giornata della Prevenzione” rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Roccarainola di accedere a cure di alta qualità senza alcun costo. La prevenzione è il primo passo verso una vita sana, e questa iniziativa mira a rimuovere le barriere di accesso alle cure preventive, promuovendo la consapevolezza e la responsabilità individuale per la propria salute.

L’Associazione Amos Partenio, insieme alle altre associazioni coinvolte, dimostra ancora una volta il suo impegno per il benessere della comunità, offrendo un servizio di inestimabile valore per migliorare la qualità della vita di tutti. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per il successo di questa giornata, e ci auguriamo che tutti coloro che ne beneficeranno si sentano ispirati a continuare a prendersi cura della propria salute nel lungo termine.