Forino (Av): Gli Alunni della 5 A della Primaria Vespucci in scena al Teatro Parrocchiale per la recita di Natale

E’ stata davvero una bella serata quella del giorno 19 Dicembre al Teatro Parrocchiale Santi Biagio e Stefano dove bambini della 5 A della Scuola Primaria Vespucci di Forino hanno messo in scena la loro recita di Natale basata su sketch, canti , balli e rappresentazioni di varie scene della smorfia di Massimo Troisi e Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo. Una recita voluta e progettata dagli stessi genitori in particolar modo Annalisa Rubinaccio ed Enza Cipriano che si sono avvalsi anche della collaborazione di tutti gli altri , nonché delle docenti Nadia Dello Russo, Caterina Vassallo e Nicoletta Colella. Un particolare apprezzamento alla Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano nel suo Parroco Padre Marco Masi che ha abbracciato senza esitazione questa splendida proposta. In tutto questo ci sono però loro questi 16 bambini attori, interpreti e protagonisti ai quali va il più sentito e convinto plauso di uno spettacolo non riuscito, ma riuscitissimo. Già si pensa ad una replica probabilmente prevista in queste prossime vacanze natalizie. Ad Maiora. Da. Bio