Visciano–Taurano, domenica di motori: strada chiusa per il Memorial Giovanni Fucile

VISCIANO (Avellino) — Domenica 12 ottobre 2025, il rombo dei motori e l’adrenalina della competizione automobilistica prenderanno il posto del consueto traffico quotidiano lungo la strada provinciale Visciano–Taurano, che resterà chiusa al transito dalle ore 10:00 alle 17:00 per consentire lo svolgimento del Memorial Giovanni Fucile, una gara di slalom ormai divenuta appuntamento fisso nel panorama sportivo irpino.

L’evento, dedicato alla memoria di Giovanni Fucile, appassionato di motori e punto di riferimento per gli sportivi locali, richiama ogni anno decine di piloti e appassionati provenienti da diverse regioni del Sud Italia. La chiusura della strada è stata disposta per garantire la sicurezza del pubblico e dei concorrenti, con il supporto delle forze dell’ordine e dei volontari della protezione civile.

Il percorso di gara, caratterizzato da curve tecniche e panorami suggestivi, attraversa uno dei tratti più scenografici dei Monti Avella, offrendo agli spettatori uno spettacolo di abilità e precisione.

Le amministrazioni comunali di Visciano e Taurano invitano i residenti a programmare per tempo gli spostamenti, poiché l’interruzione interesserà l’intero tratto stradale tra i due centri. È previsto un servizio di deviazione temporanea per consentire l’accesso alle aree limitrofe.

Il Memorial Fucile non è solo una gara, ma un momento di aggregazione e memoria collettiva, che unisce sport e territorio nel ricordo di una figura amata e rispettata.

Gli organizzatori auspicano una grande partecipazione, nel segno della passione per l’automobilismo e del rispetto per la sicurezza, affinché la giornata si svolga nel migliore dei modi, tra applausi, motori e un pizzico di emozione.