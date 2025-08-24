Incidente mortale a Giffoni Valle Piana: muore un 22enne di Bellizzi, grave una giovane donna

Una tranquilla mattina d’estate si è trasformata in tragedia sulla strada provinciale 26, dove poco dopo le 7 un violento impatto ha causato la morte di Vincenzo Bove, 22 anni, originario di Bellizzi, e il grave ferimento di una giovane donna che viaggiava con lui.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale si trovavano i due giovani ha perso improvvisamente il controllo, andando a schiantarsi con estrema violenza. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, ma per Bove non c’è stato nulla da fare. La ragazza, in condizioni critiche, è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove lotta tra la vita e la morte.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma le cause restano ancora da accertare.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Bellizzi, dove il giovane era molto conosciuto. Amici e parenti lo descrivono come un ragazzo solare, con sogni e progetti improvvisamente spezzati.

Gli incidenti stradali continuano a rappresentare una ferita aperta per il territorio: ogni estate, l’aumento del traffico e la stanchezza alla guida contribuiscono a innalzare il numero delle vittime. Ma dietro alle statistiche restano i volti e le vite delle persone, come quella di Vincenzo, che la sua comunità ora piange con dolore.