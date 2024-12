Flumeri (AV), via Aurora ha cambiato volto, dopo il completamento dei lavori di riqualificazione urbana.

Tra qualche giorno, precisamente il 19 dicembre p.v. alle ore 17.00, con una cerimonia ad hoc, sarà riaperta al pubblico via Aurora, situata nel centro storico del paese.

Il progetto, di rigenerazione urbana della strada, che a nord del paese, si affaccia sulla valle Fiumarella, era nato dall’esigenza di dare un nuovo lustro al degrado dell’area, unito, ad una funzionalità viaria all’area. Tutto ciò, in linea con quelli, che sono gli standard oggi, di recupero del centro storico.

Un’opera, particolarmente complessa, quella di via Aurora, viste le profondità d’imposta dei manufatti e l’area del lavoro in cui si sono svolti. I lavori, furono affidati con una gara d’appalto, all’impresa Zaffiro Costruzioni Srl, per un importo di Euro 2.083.955,99. Impresa, che svolge la sua attività, non solo in campo locale e regionale, ma anche in campo, nazionale ed europeo, dove ha eseguito grandi opere.

Abbiamo posto qualche domanda al Sindaco Lanza: Sindaco la riqualificazione di via Aurora è un fiore all’occhiello per la sua amministrazione? “Finalmente via Aurora è pronta, quindi, possiamo dire che è un nostro vanto. Un vanto della mia amministrazione, in quanto un progetto realizzato ben oltre trent’anni fa. Ovviamente, modificato da noi per varie ragioni è stato finalmente finanziato e realizzato. Quindi, avremo a brevissimo l’inaugurazione, e siamo orgogliosi di aver realizzato quest’opera perché è una opera importante, oltre per la sicurezza di un versante del nostro paese, ma anche, per una viabilità migliore di tutta la comunità “.

L’inaugurazione programmata, sarà fatta di sera, c’è un motivo particolare? “No, l’unico motivo e che probabilmente la sera ci sono più persone che saranno incuriosite dalla visione di questa nuova opera, e anche perché vorremmo dare un impatto con la illuminazione che è stata realizzata sulla strada stessa, oltre alle opere insomma affini alla via”.

L’illuminazione a quanto dicono è di un tipo speciale? “L’illuminazione è del tipo LED. Luce calda, non fredda, ma è importante che c’è anche un retroilluminazione con la scritta, Comune di Flumeri, della via crucis, di nuova installazione. La nuova via crucis è stata realizzata dallo scultore Fiore Iorillo, bene installata ed è bello vederla illuminata. Inoltre, per quanto riguarda l’inaugurazione, ci saremo sicuramente noi amministratori, l’impresa realizzatrice, ci saranno il progettista e il direttore dei lavori, nonchè i tecnici dell’ l’UTC comunale. Abbiamo, anche invitato dei Babbo Natale a percorrere la strada in modo da creare l’atmosfera natalizia e spareremo, anche dei fuochi pirotecnici per un buon augurio “.

Un cittadino ci ha informato e fatto constatare, che su via Aurora c’è un via vai di cani al guinzaglio dei proprietari, che sporcano sulle nuove aiuole, con i loro escrementi. Non si può fare una ordinanza sindacale, che vieti tutto ciò? “L’ordinanza, di vietare addirittura il passeggio dei cani, non è possibile. In quanto non ci sono aree in cui non è possibile condurre i cani, se non per motivi di sicurezza. E, questo purtroppo, non ricade nell’ordine delle cose. Vi è però la possibilità, attraverso la video sorveglianza, che abbiamo già installato, e che, sarà appunto resa efficiente con l’inaugurazione della strada. C’è, la possibilità di multare i conduttori dei cani, che non raccolgono gli escrementi “.

E come dice il detto: Praemonitus praemunitus.

Carmine Martino