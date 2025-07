Dopo Maddaloni, un altro decesso sospetto in ospedale: muore 74enne di Pomigliano d’Arco

Sale a due il bilancio delle vittime in Campania legate al virus West Nile, la febbre del Nilo occidentale trasmessa dalle zanzare. Dopo il caso dell’80enne di Maddaloni, deceduto nei giorni scorsi presso l’ospedale di Caserta, si registra ora un secondo decesso, che desta ulteriore allarme sanitario.

La nuova vittima è un uomo di 74 anni, originario di Pomigliano d’Arco, ricoverato lo scorso 20 luglio all’Ospedale del Mare di Napoli. Secondo quanto trapelato, il paziente ha presentato inizialmente una emorragia digestiva, cui è seguita una febbre persistente e uno stato confusionale, aggravato da insufficienza renale. Nonostante i tentativi dei medici di arginare il peggioramento, l’uomo è morto nelle ultime ore.

Le autorità sanitarie stanno eseguendo accertamenti approfonditi per confermare in via definitiva il legame tra i due decessi e l’infezione da West Nile virus (WNV). I sintomi riscontrati nei due pazienti — febbre alta, stato confusionale, complicanze neurologiche e sistemiche — sono compatibili con le forme più gravi della malattia, soprattutto nei soggetti anziani o già fragili.