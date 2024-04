Domenico Ferronetti: Il Marketing nell’Era Digitale. Video

Domenico Ferronetti è un professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore del marketing e della comunicazione. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale e marketing in aziende di spicco, collaborando con una vasta gamma di clienti, tra cui Aziende, Enti della Pubblica Amministrazione, Università e Grande Distribuzione Organizzata, consolidando competenze significative.

La sua convinzione è che la rivoluzione digitale, l’impatto dei social media e l’intelligenza artificiale abbiano radicalmente modificato il modo di comunicare e di fare business delle aziende, siano esse piccole o grandi, pubbliche o private. Ferronetti ritiene che molte di queste non siano in grado di adeguarsi da sole a questo cambiamento per restare attrattive e competitive.

Per questo motivo, la missione di Ferronetti, insieme a The Digital Box spa, è quella di accompagnare le aziende nella loro trasformazione digitale e creare un gruppo di professionisti appassionati di innovazione che vogliono condividere la sua missione.

Se stai cercando un partner affidabile e competente per potenziare il tuo business o desideri collaborare con Ferronetti in un’azienda solida e innovativa, operante nel più ricco e stimolante mercato dei prossimi anni, non esitare a contattarlo.

Domenico Ferronetti è pronto ad accoglierti per scambiare informazioni e avviare una proficua collaborazione.

In allegato l’intervista