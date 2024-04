L’Empoli sconfigge il Napoli 1-0 in una partita deludente per gli azzurri. Il commento alla partita di Pietro Bianco – Video

Nell’ultimo confronto di campionato, l’Empoli ha battuto il Napoli davanti al proprio pubblico con un gol di Cerri, chiudendo la partita 1-0. Il Napoli, che solo un anno fa dominava il campionato con uno scudetto vinto con quasi 20 punti di distacco sulla seconda, oggi si trova in cerca di punti per l’Europa. Tuttavia, l’Empoli ha dimostrato di essere una formazione da non sottovalutare, resistendo agli assalti dei partenopei e portando a casa una vittoria meritata.

Il match, finito con un sorprendente 1-0 a favore dell’Empoli, ha visto un Napoli completamente irriconoscibile, probabilmente uno dei più brutti visti finora in questo campionato. La prestazione del Napoli è stata forse ancora più insufficiente rispetto a quella dell’andata al ‘Maradona’, quando i toscani vinsero 1-0 con un gol nel finale di Kovalenko.

Al Castellani, i tifosi presenti hanno reagito in silenzio per i primi 15 minuti, per poi esprimere la propria delusione con fischi all’intervallo e al termine del match. Luciano Spalletti, il ct del Napoli, presente in tribuna, è stato molto festeggiato dai tifosi partenopei, ma ha assistito a uno spettacolo inaspettato.

Gli azzurri di Nicola erano meritatamente in vantaggio dopo soli quattro minuti, grazie alla prima rete in campionato di Cerri. Poi, sono stati capaci di tenere il vantaggio fino al 90′. I partenopei, all’inizio, hanno mantenuto il controllo del gioco con Lobotka, Anguissa e Zielinski, molto abili a centrocampo, ma l’Empoli ha continuato a creare occasioni da subito. (Andrea Salvatore Guerriero)