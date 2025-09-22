Lauro aderisce alla Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese

LAURO (Avellino) – Con la delibera di giunta n. 103 del 18 settembre 2025, il Comune di Lauro ha ufficializzato la propria adesione alla Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese, il coordinamento nazionale che raccoglie amministrazioni comunali italiane impegnate a promuovere i principi di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli.

La decisione inserisce Lauro in un percorso condiviso con altri Comuni italiani, con l’obiettivo di:

• riaffermare il rispetto del diritto internazionale come base della convivenza civile;

• sostenere i valori della pace e del dialogo;

• promuovere iniziative di sensibilizzazione e cooperazione in favore dei diritti umani.

Il sindaco Rossano Sergio Boglione ha sottolineato il significato politico e simbolico di questa scelta:

“Con l’adesione alla Rete, Lauro ribadisce il suo impegno a favore della pace e dei diritti fondamentali, nella convinzione che il dialogo e la cooperazione siano gli unici strumenti per costruire un futuro di giustizia e convivenza pacifica.”

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio dibattito internazionale sulla tutela dei diritti dei popoli, conferma la volontà dell’amministrazione comunale di partecipare attivamente a un percorso collettivo di responsabilità e solidarietà, in sintonia con i valori della Costituzione e della comunità europea.