Cia Campania, l’incontro organizzato in occasione del Bufala Fest “Prevenzione e gestione del rischio in agricoltura” inizialmente previsto per domattina alle ore 12 è stato annullato

Quest’anno il “Bufala Fest 2023” – che si terrà dal 7 all’11 settembre in Piazza Municipio a Napoli – ha come tema lo sviluppo dell’AgriFoodTech. E Cia Campania nella Talk Area “Giardino delle Idee, aveva organizzato per le ore 12 di domani un talk sul tema:“Prevenzione e gestione del rischio in agricoltura”. Avevano assicurato la loro presenza, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Caputo, e il presidente nazionale di Cia Agricoltori, Cristiano Fini Per motivi organizzativi l’incontro è stato annullato.