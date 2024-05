SPERONE: Alla quarta convocazione per la nomina degli scrutatori per le Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno 2024, la fumata è stata finalmente bianca

“Dopo tre tentativi falliti, alla quarta convocazione è stata finalmente trovata una soluzione per la nomina degli scrutatori in vista delle prossime Elezioni Europee. Il Sindaco-Presidente, Adolfo Alaia, e il membro supplente di maggioranza, Pietro Sorice, hanno dovuto adeguarsi a quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 95/1989. La proposta di procedere tramite sorteggio, suggerita durante le precedenti riunioni, non è stata accolta dalla maggioranza. Negli anni passati, infatti, questa modalità non era mai stata presa in considerazione dalla stessa maggioranza che, trovandosi ora in difficoltà, ha cercato di imporla. Dopo un lungo periodo di ostruzionismo, che rischiava di portare alla nomina di un commissario prefettizio e a conseguenti maggiori spese per il Comune oltre a un’inevitabile figuraccia istituzionale, è prevalso il buon senso. Come membri di opposizione all’interno della commissione, abbiamo richiesto il semplice rispetto della Legge e delle disposizioni prefettizie, ribadendo la nostra posizione con fermezza. Invitiamo tutti a riflettere su quanto accaduto e a considerare l’importanza di rispettare le normative vigenti per il bene comune. , !”

I consiglieri di opposizione Sperone Libera