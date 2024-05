Oggi, giovedì 23 maggio 2024, spegne la sua prima candelina il piccolo Carmine Del Mastro di Avella. Ecco gli auguri speciali: “Buon compleanno,

che tu possa sempre sognare in grande, sorridere sempre delle piccole cose, imparare ogni giorno una cosa nuova e custodirla come un tesoro, che tu possa ogni anno essere felice. Non chiedo altro per te se non che tu sorrida sempre, con le labbra, con gli occhi e soprattutto con il cuore. Tanti auguri dal tuo padrino Raffaele”.